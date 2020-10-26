Благовещенск, , 05:22 — REGNUM В Амурской области за сутки из 3499 проведённых обследований выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее 104) — темп прироста составил 1,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзоре.

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На 26 октября в Приамурье зарегистрировано 5871 носитель SARS-CoV-2, выздоровели 5075 человек, не справился с болезнью 61 пациент.

В областном минздраве объявили о призыве волонтёров для помощи в поликлиниках, а в Благовещенске активисты на улицах раздают защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом (накануне 167), выздоровели 92 человека, два пациента скончались.