Пекин, , 05:14 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки зафиксировано 20 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Из общего числа «импортных» забелевших, 11 случаев выявлено у прибывших из-за рубежа в Шанхай, по два — во Внутреннюю Монголию и провинцию Шэньси, а также по одному — в Хэбэй, Шаньси, Фуцзянь, Гуандун и Сычуань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа «импортных» пациентов, 2993 были выписаны из госпиталей страны по выздоровлении, 255 остаются госпитализированными, сообщили в комиссии. Смертей среди этой группы пациентов не зафиксировано.