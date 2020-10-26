Пекин, , 05:11 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

В стране был выявлен 161 новых бессимптомный случай заражения инфекцией, включая 24 случая среди прибывших в страну из-за рубежа, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В то же самое время, еще 20 заболевших новой коронавирусной инфекцией прибыло в Китай из-за рубежа за прошедшие сутки. Один новый случай подозрения на COVID-19 был выявлен в Шанхае. Смертей за прошедшие сутки не зафиксировано.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 85 810 случаев, из которых 4634 оказались смертельными. Из больниц выписано 80 911 человек.