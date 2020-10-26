Москва, , 05:18 — REGNUM В понедельник, 26 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +10… +12 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 27 октября в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +3… +5 °С.

Ветер днём слабый, ночью южный, юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °С днём и —3… +5 °С ночью.

Во вторник, 27 октября, днём в столице ожидается +9… +11 °С. По области +7… +12 °С, без осадков. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °С, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневные температуры в центре европейской части России превышают норму из-за влияния тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья.