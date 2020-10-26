Владивосток, , 05:07 — REGNUM В Приморском крае за сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом (накануне 167), выздоровели 92 человека, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 26 октября зарегистрировано 14 432 носителя коронавируса, выздоровели 11 829 пациентов, умерли 145 приморцев.

«Заболеваемость фиксируется во всех муниципальных образованиях, где-то это единичные случаи, но в ряде городов — очаговые», — сказали в минздраве региона, добавив, что неукоснительное соблюдение санитарных норм и требований — залог снижения риска заражения инфекцией.

За сутки проверено более 3600 объектов общепита, транспорта, гостиниц, магазинов и баз отдыха. Составлено 107 протоколов об административных правонарушениях, в суды направлено 23 протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась, а кадровые возможности здравоохранения исчерпаны. Участилось количество летальных исходов, заявили в минздраве региона.