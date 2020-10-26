Калининград, , 04:39 — REGNUM В Балтийске завершился дальний поход на учебном корабле ВМФ России «Смольный» для курсантов Балтийского военно-морского института имени Ф. Ф. Ушакова. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Более ста курсантов калининградского института, вошедшие в состав экипажа «Смольного» в Севастополе, в период с 3 по 22 октября за 21 ходовой день прошли около 6000 морских миль по маршруту Севастополь — Средиземное море — Атлантический океан — Балтийск. Во время перехода также был совершён двухдневный деловой заход в греческий порт Салоники.

При несении навигационных ходовых вахт курсанты освоили основные способы кораблевождения и решения навигационных задач в открытом море, вблизи берега, а также при прохождении учебным кораблём проливов Босфор, Дарданеллы, Гибралтар, Ла-Манш, Па-де-Кале, а также Балтийских проливов. В походе курсантами также были отработаны и другие задачи, которые должны уметь решать офицеры ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный корабль Военно-морского флота России «Смольный», который ранее с курсантами на борту вышел из Севастополя, прошёл Средиземное море и обогнул Европу, в настоящее время движется Балтийской проливной зоной по направлению к Балтийску (Калининградская область).

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