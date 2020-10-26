Санья, Китай, , 04:04 — REGNUM Желтый уровень опасности в связи с приходом тайфуна «Саудель», которые принесет проливные дожди и сильный ветер в прибрежные районы юга Китая, был продлен в стране, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Тайфун «Саудель» стал уже 17-м за год в Китае. По данным на 25 октября, он находился в 95 км к юго-западу от города Санья на самом южном китайском острове Хайнань. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 90 км/ч, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

По данным центра, тайфун продолжит движение на запад со скоростью 15−20 км/ч, постепенно ослабевая. С утра 25 октября мощные ливни ожидаются в ряде районов Тайваньского пролива, канала Баши, пролива Цюнчжоу, залива Бэйбу и Южно-Китайского моря, наряду с провинциями Фуцзянь, Гуандун и Хайнань.

Метеорологи предупреждают, что в ряде районов возможно выпадение до 110 мм осадков за сутки. Людям рекомендовано без лишней надобности не покидать жилища. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному.