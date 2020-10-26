Хабаровск, , 04:00 — REGNUM В Хабаровском крае рост безработицы, которая отмечалась с момента введения ограничительных мер, в октябре впервые начал снижаться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Пиковый период был пройден в конце сентября, когда количество официально безработных составило 26,8 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы при этом составил 3,81%.

На 7 октября зафиксировано 26 123 нетрудоустроенных, что на 600 человек меньше, чем неделей ранее. Динамика по снижению сохраняется: уже на 22 октября количество безработных — 24 725 человек. Безработица в регионе сегодня на уровне 3,5% от численности экономически активного населения.

Снижение показателей обусловлено постепенным снятием ограничительных мер, возобновлением работы общепита, магазинов и так далее.

С начала пандемии нашли работу 7175 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число официально зарегистрированных безработных на территории Орловской области с начала октября сократилось на 20%.