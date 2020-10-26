Урумчи, Китай, , 03:23 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР направила рабочую группу в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая для контроля за борьбой с COVID-19, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

В Синьцзяне был выявлен один новых бессимптомный случай опасной инфекции, сообщили местные органы здравоохранения. Пациентом оказалась 17-летняя девушка из деревни в городском округе Кашгар. Она была помещена под карантин и медицинское наблюдение в специальном госпитале Кашгара.

В настоящее время все находившиеся в тесном контакте с заразившейся, были помещены под медицинское наблюдение, у них также взяты анализы на коронавирус. В местной штаб-квартире по профилактике и контролю за эпидемиями также начали эпидемиологическое расследование.