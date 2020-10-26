Варшава, , 03:20 — REGNUM Многотысячные протестные акции против решения Конституционного суда запретить прерывание беременности по причине патологии плода прошли в ряде крупных городов Польши. Об этом 25 октября сообщает Polskie Radio 24.

В Варшаве, Гданьске, Познани и других польских городах демонстранты появились на улицах возле костёлов с транспарантами и плакатами. «Моё тело — моё дело», «Церковь, вон из политики!» — такие тексты были на плакатах у протестующих. В Варшаве сотни граждан собрались у Президентского дворца.

В некоторых городах произошли стычки между сторонниками и противниками абортов. В ряде случаев полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие планируют продолжать акции и 26 октября.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес решение о незаконности проведения операций по прерыванию беременности по причине патологий или генетических отклонений у плода. Решение вступит в силу после его публикации в «Официальном вестнике». С этого момента в Польше женщины смогут прервать беременность только в случае угрозы жизни матери либо если беременность наступила в результате изнасилования.

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