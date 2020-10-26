Шанхай, Китай, , 03:00 — REGNUM В китайском Шанхае насчитывается 3009 жителей старше ста лет, из которых 74% — женщины, сообщили в бюро гражданской администрации муниципалитета города, передает 25 октября агентство Синьхуа.

Старейшим жителем города является 113-летняя Сюй Сучжэнь. Она возглавила список «долгоживущих звезд» и «вековых пар». Самым старым мужчиной города стал Тао Жуйшэн. Население города превышает на данный момент 24 млн человек. Здесь проживает сейчас 24 супружеские пары, в которых и муж и жена перешагнули вековой порог.

Кроме того, в Шанхае сейчас насчитывается 1949 человек, чей возраст достиг 99 лет. Фестиваль двух нулей, который также известен как Чунъянский фестиваль празднуется на девятый день девятого месяца по лунному календарю в Китае. В этом году он выпал на 25 октября. Это лишний повод позаботиться о пожилых людях в Китае.

В 1953 году в Шанхае был всего один вековой старец. Общее число вековых старожилов в Шанхае впервые в истории перешагнула за 1000 в 2011 году, а отметка в 2000 была преодолена в 2017 году.