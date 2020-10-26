Хайкоу, Китай, , 02:50 — REGNUM Береговая охрана провинции Хайнань на юге Китая в сотрудничестве с таможней города Хайков раскрыла крупный случай контрабанды замороженных продуктов и схватила 21 подозреваемого, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

По данным Китайской береговой охраны, в провинции Хайнань был проинспектирован иностранный грузовой корабль в начале августа текущего года. В результате было изъято более 1500 тонн контрабандного мяса.

Предварительное расследование показало, что правоохранители имеют дело с комплексным случаем, в который вовлечены множество подозреваемых и огромное количество средств.

Спустя 77 дней расследования была раскрыта банда, занимающаяся трансграничной контрабандой замороженных продуктов, 21 член которой был арестован, сообщили в службе. Расследование продолжается.