Абакан, , 02:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии было выявлено 119 носителей коронавируса SARS-CoV-2, за весь период — 6153. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба правительства республики.

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Большая часть заразившихся была выявлена при обращении граждан с признаками ОРВИ — 53 человека. При проведении планового мониторинга коронавирус выявили у 31 человека. При обследовании заболевших внебольничной пневмонией SARS-CoV-2 был обнаружен у 16 человек.

Выздоровели в республике с начала эпидемии 4850 человек, в том числе один — за последние сутки. Получают лечение 1227 пациентов с COVID-19. 89 из них находятся в тяжёлом состоянии, один человек — на ИВЛ.

Как сообщалоИА REGNUM, по данным на 23 октября, за прошедшие сутки в Хакасии было выявлено 107 носителей коронавируса. С начала эпидемии — 5919.

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