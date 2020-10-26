Москва, , 07:20 — REGNUM На участие на конкурс «Доброволец Москвы — 2020» подали заявки свыше 7,4 тысячи человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Самой представительной по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз» — в ней зарегистрировано 2025 человек. А по количеству поданных заявок, их 470, лидирует индивидуальная номинация «Я волонтер», — сообщила Сергунина.

В 2020 году конкурс проводится в обновленном формате. Каждая организация сможет выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации «Спасибо», в которой уже заявлено свыше 80 добровольцев. Также в мероприятии впервые смогут участвовать команды коммерческих организаций с программой развития корпоративной социальной ответственности. Общее число конкурсантов в номинации «Добрая команда. Корпоративное объединение» составит свыше 630 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва стала четвертой в рейтинге 100 лучших городов для проживания