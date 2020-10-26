Красноярск, , 02:20 — REGNUM В понедельник, 26 октября, в Красноярске будет облачно, небольшой мокрый снег, местами гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было —2 °C.

Ночью с 26 на 27 октября ожидается +1 °C. Временами небольшие осадки.

Скорость южного, юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

Во вторник, 27 октября, в Красноярске до +6 °C днём и до +3 °C ночью.

В среду, 28 октября, в Красноярске ожидается до +8 °C днём. Ночью — около 0 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края сохранится гололедица.