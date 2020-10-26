Улан-Удэ, , 00:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 10 250. Об этом 25 октября сообщает пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Отмечается, что из новых случаев инфицирования, 148 был зарегистрирован в столице Улан-Удэ, где общее число случаев достигло 6663 (65% от общего числа по региону).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7283 (+92) человека. Проходит лечение в стационарах республики 1817 больных. На амбулаторном лечении находятся 1023 пациента.

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 127 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Возраст умерших — 45, 54, 67, 72 и 79 лет.

В реанимации остаются 73 пациента в тяжёлом состоянии. Из них 43 — подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 88,7% — из 2258 оборудованных коек заняты 2003.

Как сообщалоИА REGNUM, по словам аналитика Центра экономических исследований по статистике и моделированию Агаси Тавадяна, в целом по России ситуация с распространением коронавирусной инфекции с сентября ухудшилась, а в восьми российских регионах её можно оценить, как тяжёлую.

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