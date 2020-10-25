Москва, , 23:59 — REGNUM Данные экзитполов, согласно которым 70% жителей Украины выступили за легализацию медицинского каннабиса, вызвали споры среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Легализация марихуаны действительно самый важный вопрос для Украины сейчас? Настолько важный, что нужно вбухать кучу денег на организацию референдума по этому вопросу? Чего-то я не понимаю в этой жизни», — пишет Алиса С.

Многие уверены, что проведённый на Украине опрос не может быть объективным. Они указали на то, что лоббисты могли использовать нечестные методы и, тем самым, создать прецедент для дальнейшего обоснования необходимости легализовать наркотик на территории Украины.

«Какой к чёрту экзитпол и опрос? Там никакого учёта нет, проверки личности, а вопросы просто размножены на принтере. Получается, что можно просто пройти мимо хоть десять раз, и ставь галочку о легализации марихуаны сколько угодно», — считает Sanja San.

Многие пользователи отреагировали на данный опрос крайне негативно. Они предложили вспомнить ситуацию с наркотиками в 90-е годы, как в России, так и на Украине. По их видению, в те времена доступные яды спровоцировали повальную смертность среди населения.

«Если есть алкоголь, то надо нажраться до посинения, пока тебя откачивать не начнут. С этим будет гораздо хуже. Кто немного разбирается, тот знает, что происходило на Украине в начале 90-х», — поделился мнением Алексей.

Но нашлись и те, кто призвал относиться к данному опросу спокойнее. Они уверены, что легализация на Украине не приведёт к тотальному пристрастию населения к наркотикам.

Как ранее передавало ИА REGNUM, данные экзитпола свидетельствуют, что в ходе проведенного 25 октября всеукраинского опроса большинство жителей страны поддержало легализацию каннабиса в медицинских целях.