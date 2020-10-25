Москва, , 23:24 — REGNUM 62 пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 62 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, что сутками ранее в столице России скончались 68 пациентов с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что на территории РФ за истекшие 24 часа было выявлено 16 710 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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