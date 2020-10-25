Москва, , 23:32 — REGNUM Заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Это заявление для США. Дебаты кто-нибудь смотрел? Если коротко: Трамп (Дональд Трамп) сказал, что вирус покидает Америку и, мол, я сам болел и легко вылечился и ничего страшного, не надо карантина и вечных масок. А Байден (Джо Байден) говорит, что всё ужасно, сотни тысяч заболевших и если он будет президентом, то маски останутся навсегда, а карантин минимум до 22-го года, всяческие ограничительные меры и т.д. ВОЗ, как известно, спонсируется демократами. Отсюда и заявления Гебресуса соответствующие», — считает Рэймонд Чоу.

Часть пользователей, которая устала от тех ограничений, которые правительства стран вводят по причине распространения новой коронавирусной инфекции, предложила обратиться по этому поводу в суд. По их мнению, на лицо нарушение элементарных человеческих прав. А прогноз о нескольких трудных месяцах может говорить о еще большем ужесточении ограничений, считают они.

«Пора подавать на них в суд за несоблюдение прав человека. А также за геноцид по возрасту, запугивание, причинение вреда здоровью в виде ношения масок, незаконное содержание под домашним арестом, незаконное задержание и удержание штрафов, не соблюдение конституции, запрет на получение образования, неоказание медицинской помощи, возбуждение розни между столичными и региональными жителями», — перечисляет Алексей И.

Некоторые пользователи указали на то, что доверие к ВОЗ было неоднократно подорвано. Они уверены, что обращать внимание на данную структуру и слова её представителей не имеет смысла. По мнению пользователей, данные заявления являются результатом лоббирования одной из частей мировой элиты.

«До чего же живучая контора эта «ВОЗ»! Им уже и официальное финансирование урезали, а они всё равно никак не угомонятся! Видимо с других источников подпитываются», — написал Jim Small.

Но нашлись и те, кто встал на защиту ВОЗ. По их мнению, именно эта организация более спокойно подходит к тем ограничительным мерам, которые становятся поводом для возмущения у ряда граждан.

«Некоторые критикуют Всемирную организацию здравоохранения. А зря! Критиковать надо тех, должностных лиц, которые, не зная, всех нюансов по ношению масок ставят, из себя умников. Вот одно из рекомендации опубликованном на сайте «ВОЗ»: «Во время выполнения физических упражнений пользоваться маской не следует, так как она может препятствовать комфортному дыханию. Потоотделение может быстрее приводить к намоканию маски, что затрудняет дыхание и способствует росту микроорганизмов», — поделился пользователь Игорь.

Напомним, 23 октября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии коронавируса будут очень трудными.