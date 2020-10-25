Элиста, , 23:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие двое суток выявили 190 заболевших COVID-19. За последние сутки прирост случаев заражения коронавирусом составил 96 человек. Три пациента с коронавирусом скончались, передаёт ИА REGNUM 25 октября.

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Нагрузка на COVID-стационары увеличилась — в настоящее время лечение в медучреждениях получают 832 пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 25 человек. На самоизоляции — 4 тыс. 1 житель республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 8 тыс. 610 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после COVID-19 — 5 тыс. 264 пациента. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 93 жителя республики.

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