Киев, , 22:41 — REGNUM На Украине в ходе проведенного 25 октября всеукраинского опроса большинство граждан поддержало легализацию каннабиса в медицинских целях, свидетельствуют данные экзитпола.

Так, группа «Рейтинг» опубликовала результаты экзитпола. Выяснилось, что за медицинский каннабис проголосовали 70% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 октября, на Украине прошли местные выборы, а также опрос граждан страны, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Граждане избирали депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов, территориальных громад, а также сельских, поселковых, городских глав.

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