Москва, , 23:14 — REGNUM Заявление мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому в столице России наблюдается замедление темпов распространения коронавируса, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи оставили соответствующие комментарии 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Ни у кого нет (статистики). А то, что пытаются назвать статистикой, это не количество заболевших, а количество подтвержденных тестов. Сколько тестов за день сделали — столько народу проверили. Едва ли 1% от населения максимум. А что делается в остальных 99% — никому неизвестно», — написал пользователь S V.

Часть комментаторов отметила, что речь Собянина шла именно про темпы роста, что не говорит о кардинальном снижении количества заболевших COVID-19. Но они отметили, что данные статистики составляются на фоне увеличения количества тестирования, что может говорить о положительной динамике.

«Он говорит про темпы роста. То есть скорость прироста. В начале был резкий рост, сейчас снизилось. Это обусловлено и количеством тестирования и количеством людей, которые не оповещают врачей о своей болезни. Например, я переболел дома сам — пошёл, сдал платный тест и всё. Да и не только я. Пол моего подъезда переболело. Я последний болел», — написал Михаил С.

Другие же не поверили заявлению мэра. По их видению, многие граждане попросту игнорируют обращение к врачам.

Нашлись и те, кто поделился своими наблюдениями, которые, если им верить, говорят о крайне положительной динамике по коронавирусу.

«Да, так и есть: в кои-то веки согласен с мэром. Тут у меня одного дальнего знакомого с четвёртым инфарктом в ковидники записали, без тестов, разумеется. Да и тестов — действительно, стали делать в разы больше. Это всё к тому, что заболеваемость при этом растёт явно не в разы. Так что, всё пучком», — считает пользователь под псевдонимом «Николаевич С».

Напомним, 23 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице Российской Федерации наблюдается замедление темпов распространения коронавируса.