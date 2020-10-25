Минск, , 22:28 — REGNUM Более 200 человек, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах Белоруссии 25 октября, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

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По данным правозащитников, всего на территории страны были задержаны 216 активистов, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране.

Как передавало ИА REGNUM, новые акции протеста активистов под общим названием «Народный ультиматум», недовольных итогами президентских выборов, прошли в Минске и других городах Белоруссии 25 октября.

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