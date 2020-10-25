Москва, , 22:34 — REGNUM Заявление вирусолога Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессора Виктора Зуева о том, что ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться в РФ к лету 2021 года, вызвала споры в сети. Пользователи оставили комментарии 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

»У меня, по-видимому, что-то не так с математикой? «Чудодейственную вакцину», о которой мы так громко заявили миру, обещали начать использовать уже в ноябре. Три недели на формирование антител. Значит, резкое снижение числа зараженных должно начаться никак не позже декабря. Почему же стабилизацию ожидают к лету?», — задаётся вопросом Марина К.

Многие выразили мнение о том, что доверять подобным прогнозам не имеет смысла. Они считают, что распространение коронавируса в России прекратится только тогда, когда чиновники усилят работу по поиску лекарства против болезни, а население станет активнее соблюдать меры предосторожности в виде ношения масок и перчаток.

«Я уже тоже давно не верю всяким этим экспертным прогнозам. Очень уж они напоминают прогнозы конца света, которые мы все пережили. Но мне очевидно одно: коронавирус пойдет на спад, когда всем ‑ и правительству, и простым людям, удастся внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Со стороны правительства это, разумеется, вложения в науку — развитие лекарств и вакцин от короны, а простые люди должны соблюдать меры предосторожности», — пишет Роман А.

Нашлись и те, кто предложил выплатить населению необходимую сумму и закрыть страну на жёсткий двухнедельный карантин. Таким образом, уверены пользователи, удастся кардинально переломить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Единственный вариант, который будет эффективным — это выплатить людям деньги в размере 20 тысяч на каждого члена семьи и оставить всех дома на 2 недели, закрыть границы, а все службы жизненно необходимые — на работу. Да, тяжело, но я уверен, этот вариант снизит численность заболевших», — поделился Иван И.

Напомним, 25 октября вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев сделал заявление, согласно которому, ситуация с распространением COVID-19 в РФ может стабилизироваться к лету 2021 года.