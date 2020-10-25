Москва, , 21:46 — REGNUM Министерство просвещения России ожидает, что занятия с использованием технологий виртуальной реальности (VR) начнут проходить в российских школах уже в 2022—2023 годах.

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Исторически сложилось так, что большинство технологий, предназначенных для помощи в обучении, были нацелены на обеспечение доступа к информации — фактам и наблюдениям за миром. До компьютеров у нас был мощный инструмент, который помогал нам сохранять факты: книги. В эпоху цифровых технологий книги превращаются в электронные книги. Однако иметь доступ к большому количеству информации и потреблять ее — это не обучение. Получать информацию — это не то же самое, что получать образование.

Скорее всего, ученики младших классов труднее понимают информацию, так как им сложнее управлять вниманием. Именно поэтому учебные программы в старшей школе видоизменяются — увеличивается длительность урока и их количество.

Если история с дистанционным образованием будет пролонгирована, что на данный момент имеет высокую вероятность, то VR способен качественно улучшить процесс обучения — технология фундаментально меняет способ доставки контента. В случае VR это работает на основе создания виртуального мира и позволяет пользователям не только видеть что-то на экране, а взаимодействовать со средой, ощущать ее.

По нашим оценкам, срок в 2−3 года кажется реальным. Однако в данный момент не хватает полноценных VR-курсов, учителям нужны не демонстрации на 10 минут, а набор связанных между собой виртуальных лабораторий, которые вписываются в существующую учебную программу. Чтобы решить эту проблему команды разработчиков должны постоянно общаться с внешними методистами, чтобы понять, что действительно нужно школе, какие темы наиболее востребованы и являются фундаментальными во многих образовательных учреждениях.

Другим важным вопросом остается подготовка педагогов к работе с новым оборудованием. Как мы видим на примере внедрения системы дистанционного образования — сегодня это действительно один из главных вызовов. Ученики быстро адаптируются к новым технологиям, а преподавательский состав — нет.

Сейчас рынок тестирует гипотезу об организации совместного пользовательского опыта. Когда внедрение VR в учебный процесс с преподавателями и учениками происходит одновременно, тем самым обеспечив живую обратную связь (понятно или непонятно ученику как доносится информация) и быструю помощь учителям со стороны учеников о том, как настроить оборудование, так называемое обучение в процессе («learning by doing»).

Если Министерство просвещения ожидает увидеть VR-технологии в обучении в течение 2−3 лет, также важно предоставить компаниям-разработчикам возможность представить свои решения.

Аркадий Оверин, технический директор Номикс