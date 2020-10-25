Анкара, , 21:25 — REGNUM В Турции за сутки от COVID-19 скончались 72 пациента, выявлено 2017 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

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Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 361 801 человека, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 9799.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились более 314 тысяч пациентов.

Напомним, на минувшей неделе власти Турции сообщали о выявлении ежедневно около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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