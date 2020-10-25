Москва, , 21:09 — REGNUM Намерение Верховной рады Украины взыскать с Российской Федерации $500 млрд, за якобы нанесённый ущерб в Донбассе, вызвало обсуждение в сети. Пользователи оставили соответствующие комментарии 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все очень просто. Россия никаких «убытков» оплачивать не будет. Рада это знает. Но, посчитав мифические убытки, таким образом, депутаты получают себе пропагандистский козырь. «У нас медицина развалена, потому что Россия», «у нас пенсии нищенские из-за Путина». А не потому, что гигантскими темпами идёт растаскивание страны. Люди все больше задаются вопросами, а ответов на них нет. Надо срочно что-то придумывать», — считает Катерина.

По мнению ряда пользователей, если пользоваться логикой Украины, то она сама должна выплатить России компенсацию, за пользование территориями Крыма. Имеется в виду, что исконно российский полуостров более полувека находился под управлением сначала Украинской ССР, а затем и самой Украины.

«В 2014 году, Россия пресекла преступление, которое тянулось с 1954 года, а именно, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием», — написал Дмитрий А.

Ряд пользователей оказались уверены, что украинскому правительству попросту очень нужны деньги, чтобы хоть каким-то образом обеспечить выполнение своих социальных обязательств. Они считают, что страна пытается «выманить финансы» не только у РФ, но и других государств.

«Вести из параллельного украинского мирка не поддаются логике. В принципе они уже не знают, за что получить деньги. Сняли мораторий с продажи земли, хотят строить военно-морские базы, чтобы получать деньги от Америки, но за что получать финансы с России? Они пока не придумали, есть только желание получить», — поделился мнением пользователь populowandrei.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября лидер партии «Голос» Кира Рудик заявила на киевском форуме по безопасности, что законопроект, позволяющий подсчитать и в будущем взыскать с РФ денежную компенсацию за «причинённый ущерб», готовят в Верховной раде Украины.