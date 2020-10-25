Рим, , 20:58 — REGNUM Свыше 20 тысяч новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Италии за минувшие сутки. Об этом 25 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 21 273 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 525 782.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Италии скончались от COVID-19 еще 128 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 37 338.

Отметим, что сутками ранее на территории Италии выявили более 19 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о введении дополнительных мер карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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