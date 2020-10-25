Москва, , 20:54 — REGNUM Попавший под уголовное преследование бывший руководитель следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев испытывает серьезные проблемы со здоровьем в СИЗО «Лефортово». Об этом 25 октября рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«У него после инсульта отказывает правая сторона тела, особенно правая рука. Появилась неустойчивость при ходьбе, шатает, сильно упало зрение», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что Музраев просил провести ему медицинское освидетельствование, но руководство СИЗО отказало.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы Следственного комитета, бывший руководитель Волгоградского СУ СКР Михаил Музраев был задержан 10 июня 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» и ч.1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Добавим, что в настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО. По решению Лефортовского суд срок ареста генералу продлён до 10 июня 2021 года.

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