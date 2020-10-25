Москва, , 21:05 — REGNUM Конфликт между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и врачом Александром Мясниковым, который заявил о том, что не надо закрывать границы РФ из-за пандемии коронавируса, вызывал споры между интернет-пользователями. Многие из них оставили свои комментарии 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

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«Чего тут скажешь? Каждый высказал своё мнение. Конечно, в публичном пространстве разворачивается много обсуждений, связанных с коронавирусом, в том числе и споров. И это неудивительно, ведь распространение инфекции — одна из главных тем, которая интересует и волнует абсолютное большинство людей. Но нам не стоит забывать, что главная информация — это все-таки рекомендации профильных ведомств и заявления официальных лиц», — считает Игнат А.

Часть пользователей отметили, что конфликт возник на фоне общего накаливания ситуации вокруг распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Они надеются, что официальные власти, медики и лидеры мнений смогут прийти во мнении к единому знаменателю.

«Ситуация с коронавирусом продолжает накаляться… Это понятно, люди взволнованы и готовы к необдуманным поступкам. Что совершенно недопустимо. Когда приходит беда, нужно объединяться. Со стороны властей, медиков и известных людей хотелось бы слышать одно и тоже. Дезинформация путает граждан, которые и так не знают кого слушать», — написала Дарья Б.

Некоторые пользователи указали на то, что считают мнение Мясникова правильным. По их видению, врач основывается на свой профессиональный опыт и говорит верные вещи о том, что закрытие границ не приведёт к желаемым позитивным результатам.

«Все потому, что Мясников, реально оценивает ситуацию и как врач понимает, что от других болезней рост смертности ничуть не меньше», — поделилась мнением Ирина П.

Но нашлись и те, кто упрекнул Мясникова в некомпетентности. По их мнению, в стране наблюдается опасная ситуация вокруг того, что система российского здравоохранения якобы «попросту не выдерживает».

«Может Мясников и хороший врач, но он очень далек от истинного положения дел в регионах», — написала Лариса М.

Напомним, 25 октября между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и врачом Александром Мясниковым, который заявил о том, что не надо закрывать границы РФ из-за пандемии коронавируса, возник конфликт.