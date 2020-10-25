Москва, , 20:34 — REGNUM Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов рассчитывает на смягчение приговора в кассационной инстанции, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

По его словам, члены ОНК пообщались с Ефремовым в СИЗО-5 «Водник». Актер отметил, что огорчен приговором Мосгорсуда, но «работой своих адвокатов удовлетворен».

«Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», — цитирует Мельникова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Ефремов в центре Москвы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров умер от полученных травм утром следующего дня.

В сентябре суд признал Ефремова виновным в совершении ДТП, повлёкшем смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы. 22 октября суд смягчил приговор, срок тюремного заключения изменен с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.