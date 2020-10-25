Минск, , 20:20 — REGNUM В ходе протестных акций, которые проходят 25 октября на территории Белоруссии, сотрудники правоохранительных органов задержали свыше 130 демонстрантов. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

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По информации правозащитников, в настоящее время в обновлённом списке числится уже 137 человек. Ранее сообщалось о задержании в городах Белоруссии более 65 человек, которые не согласны с итогами президентских выборов.

Отмечается, что из числа задержанных активистов некоторых уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, несанкционированные протестные акции проходят в разных населенных пунктах Белоруссии 25 октября.

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