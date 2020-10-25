Москва, , 20:26 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о лидере Франции Эммануэле Макроне, согласно которому глава Турции порекомендовал своему коллеге «проверить свою психику», комментируя его высказывание о том, что «Ислам — это религия, которая сейчас переживает кризис во всем мире», вызвало обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Честно говоря, я восхищаюсь Эрдоганом. Он — великий шахматист и манипулятор. Так держать за жабры Европу надо уметь! Даже всесильная Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель) теряется в его присутствии», — считает Ольга.

По мнению ряда пользователей, у президента Турции попросту не было выбора и ему пришлось жёстко отреагировать на заявление своего французского коллеги. Народ Турции мог бы не понять, если бы Эрдоган проигнорировал слова Макрона, считают они.

«Думаю, что пожелание было от чистого сердца. А как Эрдоган мог своим соотечественникам объяснить ситуацию? Пуститься в длинные религиозные рассуждения и сравнениями с постиндустриальным миром золотого миллиарда? Не стало бы это поводом к дополнительному раздражению?», — задаётся вопросом Шиш Б.

Некоторые пользователи указали, что заявление Макрона было связано с инцидентом, когда представитель радикального исламского течения убил гражданина Франции. Несмотря на это, отдельные комментаторы призвали не связывать личность преступника с теми верованиями, которые он исповедовал.

«Думаю, что никто не должен оскорблять чувства верующих, будь то мусульмане, христиане или верующие других концессий. Всякий человек и верующий, и не верующий в Бога достоин уважения», — пишет пользователь под псевдонимом «Прото».

Другие же посчитали важным заявить о том, что перед законом равны все: и верующие и неверующие. Более того, по мнению этих людей, сам преступник, который причислял себя к защитникам своей веры, сам и сделал то, что можно называется оскорблением чувств верующих.

«Все кто защищает и находит оправдания для «верующего» убийцы. Если бы я был мусульманином, меня бы оскорбил больше всего то, что прикрываясь Аллахом, этот больной человек совершил такое дикое и отвратительное преступление. Все кто оправдывает и говорит о чувствах верующих, оправдывая обезглавливание человека, сам на какую-то часть становится зверем!», — написал Сергей Г.

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил лидеру Франции Эммануэлю Макрону на его слова об Исламе. Глава Турции порекомендовал своему коллеге «проверить свою психику».