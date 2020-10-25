Екатеринбург, , 19:49 — REGNUM Главврач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв пока не получал уведомления о грядущей проверке службы Росздравнадзором. Об этом он заявил представителям СМИ.

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«Это очень странно. У меня уведомления о том, что будет проверка, нет», — цитирует его Е1.ru. Медик также оказался не в курсе того, по какой причине запланированы проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, о предстоящей проверке объявил Росздравнадзор. А провести её поручил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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