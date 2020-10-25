София, , 19:38 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился SARS-CoV-2. Об этом он сам сообщил 25 октября на странице в соцсети Facebook.

Бойко Борисов Vladimir Petkov

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»Я ещё в пятницу (23 октября. — Прим. ИА REGNUM) отложил все свои встречи и публичные мероприятия… — написал Борисов. — Сегодня у меня был положительный результат (теста. — Прим. ИА REGNUM)».

Премьер-министр Болгарии также добавил, что он в настоящее время находится «на домашнем лечении» и в целом чувствует «общее недомогание».

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял решение уйти на домашний карантин из-за контакта с заразившимся новым коронавирусом.

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