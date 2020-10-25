Минск, , 17:48 — REGNUM Все станции метро в столице Белоруссии открыты для пассажиров. Об этом сообщает в воскресенье, 25 октября, пресс-служба минского метрополитена.

Минское метро © ИА REGNUM

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«В 17:08 (совпадает с московским — прим. ИА REGNUM) все станции метро открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один вестибюль станции Площадь Ленина временно закрыт, однако на этой станции останавливаются поезда.

Напомним, ранее двенадцать станций метро в белорусской столице закрыли на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября в центр Минска проходит новая акция протеста активистов, недовольных итогами президентских выборов.

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