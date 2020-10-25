Москва, , 17:08 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 сделал глава Сбербанка Герман Греф и несколько ключевых менеджеров банка. Об этом он сам сообщил в интервью для фильма «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1».

Герман Греф Дарья Антонова

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»Я сделал прививку (от коронавируса — прим. ИА REGNUM)», — сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, ему приходилось часто посещать отделения банка и много общаться с людьми, поэтому он сделал прививку из-за нежелания выпадать на две-три недели из рабочего процесса.

Греф добавил, что прививку от коронавируса сделали и несколько ключевых менеджеров в банке.

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября в пресс-службе компании «Яндекс» сообщили, что состав совета директоров компании «Яндекс» покинет глава Сбербанка Герман Греф.

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