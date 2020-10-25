Минск, , 16:29 — REGNUM Более 30 человек, которые выступали против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах страны 25 октября. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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По информации правозащитников, всего в Белоруссии во время акций протеста под общим названием «Народный ультиматум» был задержан 31 человека.

Отмечается, что некоторых активистов из числа задержанных уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября в Минске и других городах страны проходят акции протеста.

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