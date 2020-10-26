Чебоксары, , 05:22 — REGNUM В Чувашии за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась, но при этом значительно превышает среднемноголетний уровень. Реже стали болеть дети, чаще — взрослые. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

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По информации ведомства, с 16 по 22 октября ОРВИ заболели 6080 человек, что на 1,8% ниже предыдущей недели (с 9 по 15 октября), но при этом на 19,4% выше среднемноголетнего уровня. Среди заболевших 33,1% составили несовершеннолетние.

За неделю заболеваемость ОРВИ снизилась среди детей (на 11,6%) и подростков (на 25,3%). В то же время среди взрослых заболеваемость выросла на 5,5%.

В управлении отмечают, что наиболее высокие уровни заболеваемости ОРВИ зарегистрированы в Чебоксарах, Канаше, Шемуршинском и Урмарском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Надежда Луговская заявляла, что эпидемиологическая ситуация в Чувашии в целом остается стабильной. По её словам, уровень заболеваемости ОРВИ в образовательных организациях «не приводит к тому, чтобы школьники уходили на досрочные каникулы или дистанционное обучение».

В ведомстве ранее отмечали, что в новом учебном году признаки ОРВИ выявлены у 6% школьников.

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