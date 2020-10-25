Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Свыше 83 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 25 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 83 718 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 8,5 млн.

Также сообщается, что за минувшие сутки в США скончались от COVID-19 еще 914 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 224 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, более 83 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией было выявлено в США за сутки днем ранее.

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