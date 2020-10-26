Ульяновск, , 05:30 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии коронавируса проведено почти 350 тестов, под медицинским наблюдением остаются тысячи жителей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

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По информации ведомства, всего в Ульяновской области проведено 348 193 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 326 042 человек. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 12 527 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 24 октября в регионе подтверждено 197 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 19 578 носителей. Победили коронавирусом 15 352 человека, умерли 238 пациентов с СOVID-19.

Ранее в Ульяновской области ввели ряд ограничений в связи с суточным ростом выявляемых случаев заражения коронавирусом, сохранив действие масочно-перчаточного режима и рекомендацию по самоизоляции для лиц старше 65 лет.