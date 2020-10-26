Ульяновск, , 05:13 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России и регионального управления Роспотребнадзора.

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По информации на 25 октября, за сутки в Ульяновской области предварительно подтверждено 200 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, на 24 октября выявлено 197 носителей коронавируса.

Управлением Роспотребнадзора и региональным министерством здравоохранения проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие госпитализацию больных, установление круга контактных лиц, проведение лабораторного обследования и медицинского наблюдения.

Отметим, по данным оперативного штаба России, за 24 октября в Ульяновской области подтверждено 197 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 19 578. Выздоровели 15 352 человека, умерли 238 пациентов с СOVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал документ, вводящий изменения в указе о введении режима повышенной готовности. Согласно документу, жителям рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, сохраняется масочно-перчаточный режим, сокращено время работы предприятий общепита, учащимся рекомендовано использование масок на переменах.