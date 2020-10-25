Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:40 — REGNUM Причиной скопления тел умерших в Новокузнецком филиале областного патологоанатомического бюро стало то, что родственники умерших, которые находятся на карантине или в изоляции, не могут забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба минздрава Кемеровской области.

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«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что тела, представленные в опубликованном в Telegram-каналах видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии, при этом подчёркивается, что все эти случаи являются включенными в официальную статистику по Кузбассу.

Кроме того, отмечается, что в Кемеровской области выделены специальные патологоанатомические отделения для пациентов, которые умерли по вышеуказанным причинам и добавляется, что данный филиал областного патологоанатомического бюро «принимает практически все летальные случаи из южной агломерации региона, где на территории 12 муниципальных образований проживает более 1 300 000 человек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Telegram-каналах появилось видео, которое снял один из санитаров морга, где на кадрах запечатлено беспрецедентное скопление тел в морге Новокузнецкого филиала областного патологоанатомического бюро.