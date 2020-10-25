Москва, , 15:30 — REGNUM Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России 24 и 25 октября держится на отметке 1,09. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции показывает, сколько в среднем один инфицированный человек успеет заразить других людей до своей изоляции. По методике Роспотребнадзора он рассчитывается как частное от деления суммы новых выявленных случаев заражения за последние четыре дня на сумму новых выявленных случаев за предшествующие четыре дня.

По состоянию на 10:30 мск 25 октября при округлении до одного знака после запятой коэффициент составляет меньше единицы в четырёх субъектах РФ. В 25 субъектах коэффициент равен единице, в 56 — больше единицы. По сравнению с 24 октября количество регионов с коэффициентом больше единицы сократилось на один.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 16 710 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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