Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге было зафиксировано 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 25 октября в оперативном штабе. Это на четыре случая меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, и на один случай меньше, чем двумя днями ранее.

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Таким образом, количество новых суточных случаев, после непрерывного роста в последние недели, показало тенденцию к стабилизации. Насколько она устойчива — станет ясно на наступающей неделе.

С учетом новых данных, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 56 800 случаев заражения. Выздоровели 36 040 человек, в том числе 387 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Петербурге скончались 3627 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 25 летальных исходов.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30 074 человека. Под медицинским наблюдением находится 3035 человек.

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Напомним, с 26 октября в Северной столице запрещена ночная работа предприятий общепита и любые развлекательные мероприятия в кафе, барах и ресторанах. Во всём общественном транспорте введён обязательный масочный режим.

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