Рим, , 14:41 — REGNUM Распоряжение о введении дополнительных мер карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом 25 октября сообщает агентство ANSA.

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По информации источника, с 26 октября по 24 ноября в стране будут закрыты спортзалы, общественные бассейны, игровые залы, кинотеатры, театры, а также спа и термальные центры.

В то же время работа предприятий общественного питания: баров, ресторанов и кафе, будет ограничена до 18:00 (20:00 мск), количество клиентов за столиками уменьшается с шести до четырех посетителей, исключая членов одной семьи. После 18:00 предприятия общепита смогут работать только на вынос, это не будет касаться придорожных точек общественного питания.

Также, согласно распоряжению итальянского премьер-министра, гражданам рекомендовано сократить до необходимого минимума любые их передвижения. При этом комендантский час пока не вводится на всей территории страны, однако он уже введен в ряде областей Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что протестная акция по поводу введения комендантского часа в связи с эпидемиологической ситуацией прошла 24 октября вечером в Риме.