Ереван, , 14:13 — REGNUM По состоянию на 11:00 (10:00 мск) 25 октября в Армении выявили 2314 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 77 837 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За весь период эпидемии в Армении выздоровели 50 908 человек (207 за сутки), умерли от осложнений заболевания 1180 человек (23 человека за сутки). За минувшие сутки также было зарегистрировано четыре летальных исхода пациентов, инфицированных коронавирусом в связи с другими заболеваниями.

На текущий момент в Армении лечение от COVID-19 проходят 25 412 пациентов.