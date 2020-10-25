Москва, , 14:04 — REGNUM Снять симптомы похмелья и улучшить самочувствие помогут контрастный душ и лёгкий белковый завтрак, рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев в эфире «Пятого канала».

Врач призвал при похмелье не употреблять дополнительных доз алкоголя. Казанцев отметил, что людям без заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой патологией, можно порекомендовать принять контрастный душ.

Медик добавил, что душ не должен быть длительным, достаточно нескольких секунд холодной и горячей воды. Врач подчеркнул, что у многих людей в постинтоксикационном синдроме может наблюдаться повышенное давление, поэтому не рекомендуется употреблять кофе.

В качестве завтрака при похмелье Казанцев порекомендовал лёгкую белковую пищу, например, омлет. В течение дня также рекомендуется принимать поливитамины, включающие витамины группы B, а также препараты с калием и магнием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о смертельной опасности употребления алкоголя с целью снятия похмелья.

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