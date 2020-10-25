Мурманск, , 13:55 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались 4 человека с COVID-19. Общее число летальных исходов выросло до 276. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за минувший день опасный коронавирус был обнаружен у 189 человек, большая часть из них — в областном центре. Всего на лечении с COVID-19 находятся 3379 человек.

С начала пандемии CОVID-19 перенесли 15 036 человек.