Архангельск, , 13:41 — REGNUM В Архангельске появится визит-центр «Арктическое посольство». Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский, это будет «точка входа» в Арктику, где будет представлена информация о природе и условиях региона, морских путешествиях.

«Здесь же будут формироваться и продвигаться туры в Арктику — по мере выстраивания туристской инфраструктуры на высокоширотных архипелагах. Одной из основных задач визит-центра станет содействие развитию экологического туризма на ООПТ и экологическое просвещение граждан», — написал Цыбульский.

«Арктическое посольство» расположится в здании Северного морского пароходства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти позиционировали Архангельск как «Ворота в Арктику». В 2019 году губернатор региона Игорь Орлов от этого названия предложил отказаться.